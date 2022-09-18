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FORRES GUMP FİLMİNDE TOM HANKS'İ KİM SESLENDİRDİ? | 2022 KPSS Tom Hanks sorusu cevabı

KPSS Lisans 2022'nin ilk oturumu olan Genel Yetenek Genel Kültür sınavı gerçekleşti ve sınavdan çıkan adaylar, sınav sorularının cevabını araştırmaya başladı. Peki, 'Forrest Gump filminde Tom Hanks'i kim seslendir? 2022 KPSS Tom Hanks sorusunun cevabı nedir?' sorusu arama motorlarında sorgulananlar arasında yerini aldı. İşte KPSS 2022 Lisans ile ilgili akıllarda kalan o sorunun cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 13:20 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 13:50
FORRES GUMP FİLMİNDE TOM HANKS'İ KİM SESLENDİRDİ? | 2022 KPSS Tom Hanks sorusu cevabı

2022 KPSS Lisans ilk oturumu olan Genel Yetenek Genel Kültür sınavında bugün adaylara yöneltilen yazım yanlışı sorusunda akılları karıştıran şıklardan biri olan ''Forrest Gump filminde Tom Hanks'i kim seslendir? 2022 KPSS Tom Hanks sorusunun cevabı nedir? İşte detaylar...

FORRES GUMP FİLMİNDE TOM HANKS'İ KİM SESLENDİRDİ?

Forrest Gump filminde başrol oyuncusu olan Tom Hanks'in Türkçe seslendirmesini Sungun Babacan yapmıştır.

Sungun Babacan, Birçok filmde Brad Pitt, Tom Hanks, Mel Gibson, Tom Cruise ve John Travolta gibi tanınmış Hollywood aktörlerini ve animasyon karakterlerini seslendirmiş, sesi Türkiye'de geniş kitlelerce tanınmıştır.

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