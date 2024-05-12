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Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izle | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında kritik bir maça çıkacak. Fenerbahçe, Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Bonucci, Serdar Aziz, cezası bulunan Mert Müldür ve sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ile Osayi Samel, Kayserispor karşsısında süre alamaycak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 12:14
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Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izle | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Hakan, (Çağlar) Becao, Djiku, Ferdi, Krunic, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Ramazan, Kartal, Shukurov, Cardoso, Morte, Mane, Nazon

LİGDE 46. RANDEVU

Kayserispor ile Fenerbahçe ligde 46. kez mücadele edecek. Geride kalan 45 maçta sarı-lacivertliler 28 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı. 9 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe 98 gol atarken, Kayserispor ise 48 gol kaydetti. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin 3, Cengiz Ünder'in de tek golüyle 4-3'lük skorla kazandı.

FARKLI SKORLAR

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe 7-0'lık skorla aldı. 20 Şubat 2005'te Kadıköy'de oynanan müsabaka en farklı galibiyet oldu. Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 2 Nisan 2018'de 5-0, 29 Aralık 2013'te de 5-1'lik galibiyetleri yer alıyor. Kayserispor ise 2008-2009 ve 2016-2017 sezonlarında iki kez 4-1'lik galibiyet elde etti. Bu sezonki 7 gollü maç en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

24 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Fenerbahçe ligde oynadığı son 24 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük ve Beşiktaş'ı 2'şer kez, Sivasspor, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

6 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Kayserispor karşılaşması öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular müsabakada sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı olacak.

MERT MÜLDÜR CEZALI 3 İSİM SAKAT

Fenerbahçe'nin sağ beki Mert Müldür, sarı kart cezası nedeniyle sarı-kırmızılılara karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı süren İsmail Yüksek'in yanı sıra Konya maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sol ayak arka alt adalesinde yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci ve sol ayak bileğinde ödem tespit edilen Bright Osayi Samuel'in tedavileri sürüyor. Bu 3 futbolcu da maç kadrosunda olmayacak. Geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlayan Jayden Oosterwolde'nin durumuna teknik heyet maç günü karar verecek.

DİRENÇ TONUSLUOĞLU DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusoğlu'nun yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman olacak.

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