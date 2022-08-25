Haberler Haberler OKULLARDA FORMA ZORUNLU MU? | 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında okul forması zorunlu mu, kıyafet serbest mi?

OKULLARDA FORMA ZORUNLU MU? | 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında okul forması zorunlu mu, kıyafet serbest mi?

Okulların açılması için geri sayım devam ederken okul öncesi alışveriş yapmak isteyen milyonlarca veli ve öğrenci konuya dair detayları araştırmaya başladı. Okul kıyafet yönetmeliğine göre; ilkokul, ortaokul ve lisede okul formasının zorunlu olup olmadığını merak eden milyonlarca öğrenci, 'okullarda serbest kıyafete mi geçildi, okul forması giymek zorunlu mu?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte okul forması alacaklar için son gelişmeler ve kılık kıyafet yönetmeliğine dair detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 11:30 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 11:30
OKULLARDA FORMA ZORUNLU MU? | 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında okul forması zorunlu mu, kıyafet serbest mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan okullarda kılık kıyafet yönetmeliğine dair detaylar araştırılmaya başladı ve milyonlarca öğrenci okullarda forma giymenin zorunlu olup olmadığını sorgulamaya koyuldu. Serbest kıyafete geçilip geçildiği merak edilirken; MEB yönetmeliğine göre okullarda forma zorunluluğuna dair merak edilenler haberimizde...

OKULA SERBEST KIYAFETLE GİDİLEBİLİR Mİ, FORMA ZORUNLU MU?

Okullarda kıyafet serbestliği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların kendi tercihine bırakılmıştır. Okullar, dilediği durumda okula istenilen kıyafet ile gelinilmesine olanak tanıyabilir ya da okula özel formanın giyilmesini zorunlu kılabilir.

Her okul, kıyafet yönetmeliğini yönetim kurulu kararı ile belirleyebilecek. Konuya dair bilgi almak isteyen öğrenciler ve veliler birebir kendi okullarından bilgi alabilecek.

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MEB'e bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmeliğin yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 2012 yılında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Detayları ise şöyleydi:

  • Azınlık ve yabancı okullar hariç, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, yönetmelikte belirlenen sınırlamalar dışında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kılık ve kıyafet serbest oldu. Öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamayacak.
  • Okullarda, serbest kıyafet giyilecek, ancak vücut hatlarını belli eden şort, tayt, diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyilmeyecek.
  • Okullarda boyalı saç, makyaj, bıyık ve sakal yasak olacak. Siyasi sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta kullanılamayacak.
  • Öğrenciler, beden eğitimi ve spor derslerinde eşofman, diğer spor etkinliklerinde ise etkinliğin özelliğine uygun kıyafet giyecek, ancak öğrenciler tek tip eşofman veya spor kıyafeti giymeye zorlanamayacak.

MEB KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİNİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

TEK TİP FORMA GİYMEK İSTEYEN OKULLARDA NASIL KARAR VERİLİR?

  • Tek tip forma giymek için velilerin yüzde 60'ının onayı gerekmektedir.
  • Velilerin en az yüzde 60'ının muvafakatiyle, MEB'e bağlı özel kurumlara ait okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 4'üncü maddede yer alan sınırlamalara uyulmak kaydıyla, okul yönetimlerince okul kıyafeti belirlenebilmektedir.

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