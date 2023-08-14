Haberler Haberler İLKOKUL VE ORTAOKUL AÇILIŞ TARİHLERİ 2023 | 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıflar ne zaman okula başlayacak? - MEB 2023-2024

İLKOKUL VE ORTAOKUL AÇILIŞ TARİHLERİ 2023 | 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıflar ne zaman okula başlayacak? - MEB 2023-2024

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıfların 2023-2024 eğitim öğretim yılına ne zaman başlayacağı ve okulların ne zaman açılacağı araştırılmaya başladı. Milyonlarca öğrenci için geri sayım devam ederken; ilkokul ve ortaokul öğrencileri için yeni eğitim döneminin başlangıç tarihi haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 08:44 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 09:10
İLKOKUL VE ORTAOKUL AÇILIŞ TARİHLERİ 2023 | 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıflar ne zaman okula başlayacak? - MEB 2023-2024

Yaz döneminin bitmesine sayılı günler kala milyonlarca öğrenci ve veli ilkokullar ve ortaokulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 Eğitim Öğretim dönemi takvimini açıklamasıyla birlikte okulların açılma tarihi de belli oldu. Peki İlkokullar ve Ortokullar ne zaman açılacak? - MEB 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte tüm detaylar...

İLKOKULLAR VE ORTOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İlköğretime yeni kayıt yaptıranlar da dahil olmak üzere tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yeni eğitim öğretim döneminde okula başlayacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 eğitim öğretim yılı yayımladığı takvime göre, okullar 11 Eylül 2023 tarihinde açılacak.

MEB 1,2,3,4,5,6,7,8. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

2023-2024 yılı eğitim öğretim dönemin başlangıç tarihi 11 Eylül 2023 olarak belirlenirken okulların kapanma tarihi ise 14 Haziran 2024 olarak duyuruldu.

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

📖2023-2024 Okul Öncesi ve İlkokul 1'inci Sınıflar Uyum Eğitimi: 04 - 08 Eylül 2023

📖2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılının Başlangıcı: 11 Eylül 2023 Pazartesi

📖Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2023 Pazar

📖I. Dönem Ara Tatili: 13-17 Kasım 2023

📖Yılbaşı Tatili: 1Ocak 2024 Pazartesi

📖1.Dönemin Sona Ermesi: 19 Ocak 2024 Cuma

📖Yarıyıl Tatili: 22 Ocak-4 Şubat 2024

📖2. Yarıyıl Başlangıcı: 5 Şubat 2024 Pazartesi

📖II. Dönem Ara Tatili: 08-12 Nisan 2024

📖23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2024 Salı

📖1 Mayıs Emekçiler Bayramı: 1 Mayıs 2024 Çarşamba

📖19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2024 Pazar

📖Ramazan Bayramı: 09-12 Nisan 2024 (3,5 gün)

📖2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılının Sona Ermesi: 14 Haziran 2024 Cuma

📖Kurban Bayramı: 15-19 Haziran 2024 (4,5 gün)

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