Haberler Haberler LİSELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? - 9,10,11,12. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? | 2022-2023 MEB TAKVİMİ

LİSELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? - 9,10,11,12. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? | 2022-2023 MEB TAKVİMİ

Eylül ayı ile birlikte açılması beklenen liseler için geri sayım başladı, milyonlarca öğrenci ilk ders zilinin çalacağı tarihi araştırmaya koyuldu. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı başlangıç tarihi merak edilenler arasında yerini alırken; liselerin ne zaman eğitime başlayacağına dair detaylar ve Milli Eğitim Bakanlığı takvimi haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:30 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:30
LİSELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? - 9,10,11,12. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? | 2022-2023 MEB TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların açılması için geri sayım başladı. Eylül ayına sayılı günler kala okulların ne zaman açılacğaı sorusu milyonlarca öğrenci ve velinin araştırdığı konular arasında ilk sıralarda yer alırken 'Liseler ne zaman açılacak? MEB 9,10,11,12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? sorularının cevaplarına ve Milli Eğitim Bakanlığın'nın 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Takvimi'ne haberimizde yer verdik.

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Liselere yeni kayıt yaptıranlar da dahil olmak üzere tüm lise öğrencilerinin yeni eğitim öğretim döneminde okula başlayacağı tarih belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022-2023 eğitim öğretim yılı yayımladığı takvime göre, okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.

MEB 9,10,11,12. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

2022-2023 yılı eğitim öğretim dönemin başlangıç tarihi 12 Eylül 2022 olarak belirlenirken okulların kapanma tarihi ise 16 Haziran 2023 olarak duyuruldu.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2022 LİSE DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN?

Yönetmeliğin 36. maddesinin 5. fıkrasına göre ortaöğretim kurumlarında:

Devamsızlık süresi özürsüz (raporsuz) olarak 10 gün, özürlü (raporlu) olarak 20 gün olmak üzere toplamda 30 gündür.

Bazı özel durumlarda bu süre 60 güne kadar uzayabilir. Bu süreyi aşan öğrenciler, başarı durumları ne kadar iyi olursa olsun derslere devam edemez ve bir sonraki öğretim yılında aynı sınıfı tekrar ederler.

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