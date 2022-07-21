Haberler Haberler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Guidetti'ye jest!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Guidetti'ye jest!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Guidetti'ye jest yaptı. Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, İstanbul'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu'nda antrenör Guidetti ile bir araya geldi ve Turkuaz kart verdi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 01:10 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 01:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Guidetti'ye jest!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti'ye, süresiz çalışma ve ikamet hakkı sağlayan "Turkuaz kart" verdi.

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan İstanbul'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu'nda, antrenör Guidetti ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de yer aldığı kabulde, Erdoğan, Guidetti'ye Turkuaz kart verdi.

TURKUAZ KART'IN SAĞLADIĞI AYRICALIKLAR

Turkuaz Kart, ülkeye katkı sağlayan veya sağlayacağı öngörülen yüksek nitelikli iş gücü için tasarlanan ve Türkiye'yi yüksek nitelikli iş gücü bakımından tercih edilir hale getirerek, ülkeye küresel alanda rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla geliştirildi.

Sahibine, Türkiye'de süresiz çalışma ve ikamet hakkı, Türkiye'de bağımsız veya bir işverene bağlı olarak çalışma hakkı, Türkiye'ye çoklu giriş-çıkış hakkı ve uzun dönem ikamet izninin getirdiği bütün hakları sağlayan "Turkuaz Kart", aynı zamanda yabancının eş ve çocuklarına da ikamet hakkı veriyor.

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