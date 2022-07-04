Kıdem tazminatı tavanı belli oldu! Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte kıdem tazminatı hesaplama formülü

Temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammının açıklanması sonrası vatandaşlar şimdi de kıdem tazminatı ile ilgili arama yapmaya başladı.

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? sorusunun yanıtını arayan çalışanlar, kıdem tazminatı hesaplama formülü için de arayış içindeler.

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 5004 lira olarak hesaplanıyordu. Peki yeni tutarı ne kadar? İşte kıdem tazminatı tavanı...





KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

Yeni asgari ücret sonrasında kıdem tazminatı 6 bin 471 liraya yükseldi.





KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR? İŞTE KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA FORMÜLÜ

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir.

Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır.

Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.





KIDEM TAZMİNATI HANGİ DURUMLARDA VERİLİR?

Kıdem tazminatı şu durumlarda verilir:

İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14'üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte;

- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,

-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,

-Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,

-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,

-Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde kendi arzusu ile işten ayrılma,

-İşçinin ölümü koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.