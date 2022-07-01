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JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 912 ASTSUBAY VE SUBAY ALIMI | JGK astsubay ve subay başvuru ekranı, şartları ve tarihi!

Jandarma Genel Komutanlığı astsubay ve subay alımı yapacağına dair başvuru kılavuzunu yayımladı. Başvuru yapmak isteyen binlerce aday, JGK astsubay ve subay alımı başvuru şartlarını, tarihlerini araştırmaya başladı. Peki JGK astsubay ve subay personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte JGK personel alımına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 18:00 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 18:10
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 912 ASTSUBAY VE SUBAY ALIMI | JGK astsubay ve subay başvuru ekranı, şartları ve tarihi!

JGK astsubay ve subay başvurularının detayları ve başvuru kılavuzu araştırılmaya başladı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ilan edilen başvuru kılavuzuna göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı JSGA Ankara yerleşkesi ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Bursa yerleşkesine 912 astsubay ve subay alımı yapılacağı duyuruldu. İşte JGK 2022 personel başvurusuna dair detaylar...

JGK ASTSUBAY ALIMI VE SUBAY ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

  • Bursa Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Astsubay alımı için 712 personel alımı yapılacak.
  • Ankara Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay alımı için 200 personel alımı yapılacak.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ASTSUBAY ALIMI VE SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Görevini yapmasına herhangi bir engel olacak sağlık sorunu olmaması,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Güvenlik ve arşiv soruşturmalarından başarılı sonuç almak,
  • Herhangi bir siyasi parti üyeliği olmaması ve beyan sunması,
  • 21 yaşını bitirmemiş olmak,
  • Evli, çocuk sahibi veya nikahsız biriyle birlikte yaşamamış ve yaşamıyor olmak,
  • YKS sınavına girmiş olmak,
  • TYT puan sıralamasında en az 500.000'inci sırada olan adayın puanını almak gerekli,
  • EA Eşit Ağırlık puanına göre, sıralamada en az 200.000'inci sırada yer almak,
  • SAY Sayısal puan türüne göre, sıralamada en az 100.000'inci sırada yer almak,
  • SÖZ Sözel puan türüne göre, sıralamada en az 50.000'inci sırada yer almak,

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ASTSUBAY VE SUBAY ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı ve subay alımına başvuracak olan adaylar 1 Temmuz 2022 ile 24 Temmuz 2022 tarihleri arasında başvurularını tamamlayacak.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ASTSUBAY VE SUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı ve subay alımına başvuruları, elektronik ortamda online olarak Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi adresi üzerinden tamamlanabilecek.

Başvurular sadece elektronik ortamda olup, posta yolu veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ASTSUBAY VE SUBAY ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK.

Astsubay alımı ve Subay alımı başvuru sonuçları, sınav yeri ve tarihleri Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi resmi internet sitesi adresi üzerinden açıklanacak. Açıklanacağı tarihe dair detaylar ilan edilmesinin ardından haberimizde yer alacak.

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