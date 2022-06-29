Haberler Haberler SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak! Emekli maaşı kanun teklifinde değişiklik

SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak! Emekli maaşı kanun teklifinde değişiklik

Emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmesi... 3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşme sırasında önerge ile değişiklik yapıldı. Halen 2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 3 bin TL'ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi. Buna göre, en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olacak. İşte "En düşük emekli maaşı arttı mı?" ve "En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?" sorularının yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 23:00 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 23:10
SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak! Emekli maaşı kanun teklifinde değişiklik

3600 ek gösterge, en düşük emekli maaşı ve çeşitli nedenlerle üniversite öğrenimi yarım kalanlara eğitime geri dönme imkanı veren öğrenci affının da yer aldığı ekonomiye ilişkin yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Sabah'ın haberine göre, teklifte ilk olarak en düşük emekli aylığının 2 bin 500 TL'den 3 bin TL'ye çıkarılması yer alırken, bu maddede değişikliğe gidildi.

YÜZDE 40 ZAM YAPILACAK

Önerge ile yapılan değişiklikle en düşük emekli aylığının 3 bin 500 TL'ye çıkarılması kararlaştırıldı. Böylece en düşük emekli aylığına yüzde 40 zam yapılmış olacak.

FARKI BAKANLIK KARŞILAYACAK

En düşük emekli maaşı alanların asıl maaşları 3 bin 500 lira seviyesine çekilmeyecek. Kısmi emekli, malullük nedeniyle emeklilik, ölüm aylıkları gibi maaşlar ödenen az primler ve hak ediş tutarlarına göre düşük kalıyordu. Yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından tüm emekliler 3 bin 500 lira en düşük maaşı hak edecek. Hak edilen tutar ile kendi öz maaşları arasındaki farkı Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılayacak.

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