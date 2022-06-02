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HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | FED toplantısı ne zaman? Haziran 2022 FED faiz kararı belli oldu mu?

Son olarak 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen FED faiz toplantısının ardından Haziran ayında gerçekleştirilecek FED toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılmaya başladı. Vatandaşlar, 'FED toplantısı ne zaman, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?, FED faiz kararı ne olacak?' sorularını arama motorlarında sorgulamaya koyuldu. Peki, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak Haziran ayı FED faiz kararı ne olacak? 2022 yılında 3 kez faiz artırımına gidileceğini açıklayan FED'in yeni kararından ne çıkacak? Küresel piyasaların ortak gündemi olan ABD Merkez Bankası toplantısına dair son dakika açıklamaları ne zaman yapılacak? İşte Haziran 2022 FED toplantısının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 17:00
HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | FED toplantısı ne zaman? Haziran 2022 FED faiz kararı belli oldu mu?

HAZİRAN AYI FED KARARI AÇIKLANDI MI? | Fed toplantısının ne zaman yapılacağı ve Fed faiz kararının ne zaman açıklanacağı sorgulanmaya devam ediyor. Binlerce vatandaş tarafından merak edilen Haziran ayı Fed toplantısı tarihi ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklama için geri sayım devam ediyor. Peki, Haziran ayında FED faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN? HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Yılın 4. FED toplantısı 14-145 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

Fed toplantısı faiz kararının 15 Haziran'da Türkiye saati ile 21:00'de açıklanması beklenirken; Fed Başkanı Jerome Powell'in basın toplantısının ise 21:30'da başlaması öngörülüyor.

HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Haziran ayı FED faiz kararının 15 Haziran Çarşamba günü açıklanmasının akabinde, detaylar haberimizde yer alacak.

MAYIS AYI FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Altın, dolar, petrol fiyatları gibi birçok piyasayı etkileyen FED faiz kararı için geri sayım sona erdi. Görüşmelerden çıkan kararda FED faizi 50 baz puanı artırdı. ABD Merkez Bankası, politika faizini 0,75-1 aralığına çekti.

2022 YILI FED TOPLANTI TARİHLERİ

  • 2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
  • 2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
  • 2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

HAZİRAN AYINDA FED'DEN FAİZ ARTTIRIMI BEKLENİYOR

Enflasyonu düşürecek araçlara ve kararlılığa sahip olduklarını söyleyen Powell, konuşmasında para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini ifade eden Fed Başkanı, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğinin altını çizdi.

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