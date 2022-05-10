Haberler Haberler MAYIS 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR? 2022 Mayıs enflasyon verilerine göre Mayıs ayı kira artış oranı ne oldu? | MAYIS AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

MAYIS 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR? 2022 Mayıs enflasyon verilerine göre Mayıs ayı kira artış oranı ne oldu? | MAYIS AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

SON DAKİKA | Mayıs ayı kira artış oranının kaç olduğunu araştıran milyonlarca vatandaş, Nisan ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte arama motorunda 'Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar, kira zammı belli oldu mu? Kira zammı nasıl hesaplanır? Mayıs ayı kira zammı hesaplaması nasıl yapılır?' sorularının cevabını arama motorunda sorgulamaya başladı. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte Mayıs 2022 kira artış oranlarına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 10:01
MAYIS 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR? 2022 Mayıs enflasyon verilerine göre Mayıs ayı kira artış oranı ne oldu? | MAYIS AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

MAYIS AYI KİRA ZAMMI HESAPLA | Nisan ayı enflasyon oranının belli olmasının ardından Mayıs ayı kira artış oranı gündemde yerini aldı. Birçok vatandaş açıklanan rakamların ardından kira zammının ne kadar yapılacağını ve nasıl hesaplandığını araştırmaya başladı ve gözler, 'Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu?' sorusuna çevrildi. Nisan 2022 enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte Mayıs ayı kira artış oranına dair merak edilenler ve kira zammını hesaplamak isteyenler için detaylar haberimizde...

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Nisan ayı enflasyon oranı yüzde 7.25 artış gösterdi ve 69.97 olarak açıklanmasının ardından, kira artış oranları da belli oldu. Mayıs ayı kira artış oranı 34.36 olarak belirlendi.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 2.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2022

2022 MAYIS AYI TÜFE Kira Artış Oranı: %34.46 (Mayıs 2022 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Mart 2022 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)

Kira Artış Tutarı: 689,2 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 2689,2 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 32 bin 378 TL

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NASILDI?

Mevcut Kira Bedeli: 2.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2022

NİSAN AYI TÜFE Kira Artış Oranı: %29,88 (Nisan 2022 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Mart 2022 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)

Kira Artış Tutarı: 597,60 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 2.597,60 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 31.171, 20 TL

ENFLASYONDAN SONRA AÇIKLANAN KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR?

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın akabinde açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması ile hesaplanır. Ev sahipleri, kiracılarına bu oranın üzerinde artış yapamaz. Bu nedenle, her ay açıklanan enflasyon oranının ardından yapılacak kira artış oranı TÜFE'ye göre belirlenir.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon rakamları açıklanmasının ardından Mart ayı enflasyon oranı yüzde 5.46 artış göstermiş ve Nisan ayı kira artış oranı %29,88 olarak belirlenmişti.

Bu açıklamaya göre de, Mart ayında mal sahiplerinin kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 29,88 oranında zam yapabileceği belirlenmişti.

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