Bekçilik başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? 2022 Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? | Başvuru ücreti ve son başvuru tarihi

İLLERİN BEKÇİ KONTENJANLARI, SON BAŞVURU TARİHİ VE 2022 BAŞVURU ÜCRETİ | Bekçilik son başvuru tarihi, başvuru ücreti ve başvuru kılavuzu; başvuru yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki, bekçi alımı ne zaman bitecek, başvuru için son gün ne zaman? Bekçilik başvurusu için gerekli şartlar nedir, KPSS puanı şartı var mı? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte bekçi alımına dair merak edilenler ve 2022 bekçilik başvurusu hakkında bilinmesi gerekenler...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

BEKÇİLİK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Polis Akademisi Başkanlığı, 3 bin 250 bekçi alımı yapacağını duyurması üzerine, açıklamanın detayları araştırılmaya başladı. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI, TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bekçilik başvurusu yapmak isteyenler, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını tamamlayabilir.

BEKÇİLİK BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022? BEKÇİLİK BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

a) İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 340 TL'yi 28.04.2022 saat 09.00'dan 13.05.2022 saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacaktır.

b) Sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. (İnternet Bankacılığından ücret yatıran adaylar dekont çıktısı almaları gerekmektedir.)

c) Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında "sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu" istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, "2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇILIĞI GIRIŞ SINAVI" için ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmalarını ve alınan dekontu şahsen başvuru esnasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

BEKÇİLİK BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

2022 bekçi alımı başvurusu yapmak isteyen adaylar, http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak tamamlanacak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (https://pa.edu.tr) açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, Sınav Giriş Belgesinde bildirilen saatte Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

BEKÇİLİK BAŞVURUSU VE ALIMI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NEDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BEKÇİ ALIMINDA KPSS ŞARTI VAR MI, KPSS PUANI GEREKİYOR MU?

Bekçilik alımında KPSS şartı aranmıyor.

BEKÇİ ALIMI AŞAMALARI NEDİR?

Bekçi olabilmek için temel başvuru şartlarını taşıyan adayların sonrasında geçeceği aşamalar şöyle:

Ön Sağlık Kontrolü

Yazılı Sınav

Fiziki Yeterlilik Sınavı

Sözlü Sınav

2022 BEKÇİ MAAŞLARI

2022 yılı itibarıyla bekçi maaşları:

İlkokul mezunu bekçi maaşı 👉 6 bin 292 TL

Lise mezunu bekçi maaşı 👉 6 bin 516 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı 👉 6 bin 811 TL

HANGİ ŞEHİRDE KAÇ BEKÇİ ALIMI YAPILACAK? | İL İL 2022 BEKÇİ ALIMI KONTENJANLARI