Haberler Haberler AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ BİTTİ Mİ, UZATILDI MI? | CTE izin süresi ve 2022 Açık cezaevi izinlerinde son durum...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ BİTTİ Mİ, UZATILDI MI? | CTE izin süresi ve 2022 Açık cezaevi izinlerinde son durum...

"Açık cezaevi izinleri Mayıs ayında bitecek mi, uzatıldı mı?" sorularının cevabı araştırılmaya devam ediyor. Binlerce vatandaş, 31 Mayıs'ta sona ereceği açıklanan cezaevi izinlerine dair detayları sorgulamayı sürdürürken; 5. Yargı Paketi'nde ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili maddeye göre uzatılan izinlerin ne zaman biteceğine dair merak edilenler ve Açık Cezaevi izinlerinde son durum, son dakika açıklamaları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 11:05 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 11:13
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ BİTTİ Mİ, UZATILDI MI? | CTE izin süresi ve 2022 Açık cezaevi izinlerinde son durum...

2020 yılından bu yana koronavirüs salgını nedeniyle izinli sayılan açık cezaevi mahkumlarının cezaevi izinlerinin ne zaman biteceği araştırılmaya başladı. Daha öncesinde biten açık cezaevi izinleri, akabinde tekrar uzatılırken; son olarak 30 Nisan 2022'ye kadar uzatılmıştı ve yapılan son açıklamaya göre, 31 Mayıs tarihinde izinlerin biteceği paylaşıldı. İzni biten mahkumların 31 Mayıs'a kadar geri dönmesi için duyuru yapılırken, 2022 cezaevi izinlerine dair merak edilenler haberimizde...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

15 Nisan 2020'de denetimli serbestlik tedbiriyle izne çıkarılan mahkumların izinlerinin 30 Kasım 2021'de sona ermesi planlanıyordu.

TBMM Genel Kurulu'nda İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlenince; meclisteki partilerin ortak önergesiyle ihdas edilen maddenin ardından, "kovid-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine, Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştirildi.

Bunun üzerine, partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki pandemi izinleriyle ilgili düzenlemede değişikliğe gidildi ve izinler tekrar uzatılmasına karar verildi.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Koronavirüs kapsamındaki izinlerin 31 Mayıs'ta sona ereceğini, böylece hükümlülerin 31 Mayıs sonrası cezaevine geri girecekleri belirtildi.

Böylece açık cezaevi izinleri uzatılmadığı kesinleşti.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ BİTİNCE NE OLACAK? GERİ DÖNMEYENLER FİRARİ Mİ SAYILACAK?

Pandemi nedeni ile başlatılan açık cezaevi izinlerinin bitmesi halinde mahkûmlara cezaevlerine dönmeleri için tebligat gönderilecek, cezaevine dönmeyen mahkûmlar ise firari sayılacak.

ADALET BAKANLIĞI, CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURUSU İÇİN TIKLAYIN

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİNE DAİR YAZILI AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü açıklama yaptı:

"Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri; denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir.

Hükümlülere dönecekleri ceza infaz kurumlarını Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ait https://Cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkanı sağlanacaktır."

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