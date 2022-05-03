Haberler Haberler Topkapı Sarayı bayramda ücretsiz mi olacak? Topkapı Sarayı giriş ücreti ne kadar 2022?

Topkapı Sarayı bayramda ücretsiz mi olacak? Topkapı Sarayı giriş ücreti ne kadar 2022?

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen tarihi mekanlarından biri olan Topkapı Sarayı, Ramazan Bayramı'nda da ziyaretçilerini bekliyor. Bu tarihi yapıyı görmek isteyenler ise 'Topkapı Sarayı bayramda ücretsiz mi olacak?' sorusunu merak ediyor. Topkapı Sarayı'na normal günlerde ücretli olarak giriş yapılabiliyor. İşte Topkapı Sarayı giriş ücreti 2022

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 10:09
Topkapı Sarayı bayramda ücretsiz mi olacak? Topkapı Sarayı giriş ücreti ne kadar 2022?

Topkapı Sarayı'nın bayramda ücretli olup olmadığı gündemin en çok araştıırlan konuları arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçirecek olan vatandaşlar ise Topkapı Sarayı ücretlerini merak ediyor. Peki Topkapı Sarayı bayramda ücretsiz mi olacak? İşte cevaplar...

TOPKAPI SARAYI BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Topkapı Sarayı normal günlerin yanı sıra bayram günleri de ücretlidir. Ayrıca Topkapı Sarayı Harem Bölümü ve Aya İrini'de Müze Kart da geçerli olmamaktadır.

TOPKAPI SARAYI GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR 2022?

Topkapı Sarayı ve Aya İrini kombine bileti toplam 100 TL. Ekstra olarak harem bölümü de ziyaret edilmek istenirse 50 TL ücretle o kısım da ziyaretçilere sunuluyor. Öte yandan Topkapı Sarayı, Aya İrini ve Harem kombine bileti ise 130 TL'den satılıyor. Sadece Aya İrini'nşn ayrıca ziyaret edilme bedeli ise 40 TL.

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