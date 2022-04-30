ARİFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR | Arife günü hangi dualar okunur, hangi tesbihler çekilir? Arife gününün fazileti ve anlamı nedir?

Arife (arefe) günü, bayramın habercisi olarak kabul edilir ve milyonlarca vatandaş bayram hazırlığının yanı sıra Ramazan ayının son gününde yapması gereken ibadetlerini de yerine getirir. Peki, arife gününde hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır? İşte Ramazan Bayramı arefesinde yapılacak dualar, çekilecek tesbihler ve kılınacak namazlar...

ARİFE GÜNÜ YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER?

Arife günü, sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.

Arife günü oruç tutulmalıdır.

Her gün olduğu gibi arife gününde de dine uygun davranılmalı, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

Arife günü birçok kez tövbe ve istiğfar edilmelidir.

Arife günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması önerilir.



AREFE GÜNÜ EDİLECEK DUALAR NELER?

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arife Günü yapılan duadır" (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) diye buyurur. Bazı kaynaklar ise, "Arife günü besmele ile bin İhlas okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur" şeklinde buyurduğunu yazmaktadır:

"Kim İhlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir."

Bu hadislerden hareketle, arife günü İhlas Suresi'ni bin defa okumak yapılacak en faydalı işlerden biridir.

Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen dualar arasındadır.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN (S.A.V.) ARİFE GÜNÜNDE OKUDUĞU DUA

Peygamber Efendimiz arife gününde bu duayı okurdu:

Allâhümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran.Ve fî rivâyetin: 'Asabî ve lahmî ve demî ve şa'rî ve beşerî kâne yekûlü fî du'âihî

Türkçe Anlamı:

Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle. (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i anmak özellikle mübarek gün ve gecelerde daha da önemlidir. Salavat getiren kişinin günahlarının affedilmesine neden olur. Sıkıntıları giderilir, fakirlik görmez.

Salavat: ''Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim''

İNŞİRAH SURESİ

İnşirah suresi maddi ve manevi darlık çekenlerin sık sık okuması gereken bir suredir. Müslümanlar İnşirah suresi ile sıkıntılarından kurtulmak için Allah'a yalvarır.

İnşirah Suresinin Türkçe okunuşu:

Elem neşrah leke sadrek, Ve vada'na 'anke vizreke, Elleziy enkada zahreke, Ve refa'na leke zikreke, Feinne me'al'usri yüsren, İnne me'al'usri yüsren, Feiza ferağte fensab, Ve ila rabbike ferğab.

İnşirah Suresi Türkçe Meali:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Ey Muhammed! Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.

TÖVBE VE İSTİĞFAR

Tövbe Duası Türkçe okunuşu:

"Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül-afve fa'fü annî"

Anlamı: Allah'ım sen çok affedicisin, çok cömertsin, affetmeyi de seversin

YASİN SURESİ SON İKİ AYET

Yasin Suresi'nin son iki ayetini 1001 kere okuyan kişinin duası kabul olur, sıkıntılarından kurtulur.

Yasin Suresi Türkçe okunuşu:

"İnnemâ emruhû izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu). Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey'in ve ileyhi turceûn(turceûne)."

Yasin Suresi 82-83. Ayet Türkçe Meali:

O (Allah), bir şey irade ettiği (dilediği) zaman O'nun emri, sadece ona: "Ol!" demektir. O, hemen olur. İşte O, Sübhan'dır. Herşeyin melekûtu (mülkü ve hükümdarlığı) O'nun elindedir. Ve O'na döndürüleceksiniz.

ARİFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ

Arife günü oruç tutmak, nafile oruçlar kapsamına girer ve 1 günlük nafile oruç olarak kabul edilir. Arife günü tutulan orucun iki yıllık denebilecek kadar bir sevap kazandıracağına dair de hadis bulunmaktadır. Arife günü oruç tutmayla ilgili olan hadiste "Arife günü oruç tutmak, geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefâret olur." buyurulmuştur.

Arife günü tutulan orucun iki yıllık denebilecek bir sevaba vesile olacağına dair sahih hadis vardır. Bu hadisler şöyledir: