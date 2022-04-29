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Kutul Amare nedir ve nerede bulunuyor? Kutul Amare zaferi nedir?

Askeri tarihimiizin önemli zaferlerinden biri olan Kutul Amare, birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Bu doğrultuda 'Kutul amare nedir ve nerede bulunuyor?' soruları gündemde bulunuyor. İngiltere'ye tarihinin en korkunç yenilgilerinin birini yaşatığı kuşatma zaferi olan Kutul Amare, Osmanlı subaylarının önemli bir zaferidir. Peki Kutul amare zaferi nedir? İşte cevaplar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 10:56
Kutul Amare nedir ve nerede bulunuyor? Kutul Amare zaferi nedir?

Her yıl kutlanan Kutul Amare zaferinin bu sene 84. yıl dönümün kutlanıyor. Osmanlı ordusunun Bağdat'ı kuşatmak isteyen İngilizlerle uzun süre boyunca mücadele ettiği Kutul Amare, yaklaşık 15 bin İngiliz subayının esir alınmasıyla sona ermişti.

KUTUL AMARE ZAFERİ NEDİR?

Kût'ül-Amâre Kuşatması (Birinci Kut Muharebesi), I. Dünya Savaşı'nın Irak Cephesi'nde, İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasında gerçekleşmiş bir kuşatma muharebesidir. 8.000 askerden oluşan İngiliz-Hint garnizonu Bağdat'ın 160 kilometre güneyinde Kut kasabasında Osmanlı ordusu tarafından kuşatılır. 1915 yılında bu kasabanın nüfusu 6.500 civarıdır. 29 Nisan 1916'da garnizonun teslim olmasını takiben kuşatma esnasında sağ kalanlar esir olarak Halep'e götürülür.

KUTUL AMARE NEDİR VE NEREDE BULUNUYOR?

Kut'ül Ammare, Bağdat'ın güneyinde, 6500 civarında kişinin yaşadığı bir kasabaydı… General Charles Townshend komutasındaki İngiliz (Hint) Tümeni Bağdat'a ilerlemeye çalışırken 23 Kasım 1915'te Selman-ı Pak Muharebesi'ni kazanamayarak geri çekildi ve Kut kasabasına sığınmak zorunda kaldı. Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun komutanlığına atanan Mareşal Von Der Goltz'un emriyle Irak ve havalisi komutanı Albay(Miralay) Sakallı Nurettin Bey'in kuvvetleri 27 Aralık 1915'te Kut kasabasını kuşattı. Böylece 29 Nisan 1916'ya kadar sürecek Kut Kuşatması başlamış oldu…

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