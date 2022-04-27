Haberler Haberler TİLAVET SECDESİ NEDİR? | Tilavet secdesi duasının okunuşu, anlamı ve fazileti...

TİLAVET SECDESİ NEDİR? | Tilavet secdesi duasının okunuşu, anlamı ve fazileti...

Kadir Gecesi münasebetiyle ibadetlerini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş, tilavet secdesinin ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, dua ve ibadetlerle idrak edilecek Kadir Gecesi'nde yapılacak tilavet secdesi nedir, nasıl yapılır ve nasıl kılınır? Tilavet secdesi duası nedir, okunuşu nasıl? Tilavet secdesinin fazileti nedir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 14:32
TİLAVET SECDESİ NEDİR? | Tilavet secdesi duasının okunuşu, anlamı ve fazileti...

Kadir Gecesi'nde tilavet secdesi kılmak isteyen milyonlarca Müslüman, tilavet secdesi duasını araştırmaya başladı. Birçok duanın semaya yükseldiği ve ibadetlerin yerine getirildiği Kadir Gecesi'nde kılınacak tivalet secdesinin kılınışına, duasına dair merak edilenler haberimizde...

TİLAVET SECDESİ NEDİR?

Tilavet secdesi, secde ayetlerinin okunması ya da işitilmesi halinde yapılan secdeye denir. Kur'an'da 14 yerde secde ayeti olması sebebiyle Tilavet secdesi yapılmalıdır. Bunun dışında secde ayetlerini yazan, heceleyen kişilerin secde yapmak durumunda olmadıkları da bilinmelidir.

Hanefîlere göre vacip, Şafiî ve Hanbelîlere göre sünnet-i müekkededir. Bir mecliste, aynı secde ayeti birden fazla okunursa bir secde yapmak yeterlidir. Namaz dışında secde âyetini okuyan veya secde ayetini işiten kişi, tilavet secdesine niyet ederek tekbir alır ve secdeye gider.

TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR?

  • Namaz dışında secde ayetini okuyan ya da secde ayetini işiten kişi, tilavet secdesine niyet ederek abdestli olarak, kıbleye karşı ayakta durup, elleri kulaklara kaldırmadan "Allahü ekber" diyerek secdeye gider.
  • Üç defa "sübhâne rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra tekbir alarak secdeden kalkar ve "semi'nâ ve ata'nâ gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" der. (Bakara suresi, 286)
  • Niyet şarttır. Niyetsiz sahih olmaz. Secde âyetini işiten cünüp veya abdestsiz kimse, temizlendikten sonra tilavet secdesi yapar. Bir oturumda, bir secde âyetini birkaç defa okuyan ve işiten, hepsi için bir secde eder.
  • Bir oturumda ne kadar secde âyeti okunmuşsa, o kadar tilavet secdesi gerekir. Mesela üç secde ayeti okunursa, üç secde gerekir.

TİLAVET SECDESİ NASIL KILINIR?

  • Namaz esnasında okunan secde ayetini namazda olmayan bir kimse işitirse tilavet secdesi yapar.
  • Namazda olan kimse, namaz dışından bir kimsenin okuduğu secde ayetini işitirse, namazını tamamladıktan sonra secde yapar.
  • Namaz kılan kişi okuyunca, hemen ayrıca rüku veya bir secde yapıp ayağa kalkar. Okumasına devam eder.
  • Secde ayetini okuduktan iki üç ayet sonra namazın rükuuna eğilirse ve tilavet secdesine niyet ederse, namazın rüku veya secdeleri, tilavet secdesi yerine geçer.

TİLAVET SECDESİ DUASI NEDİR?

Kur'ân'da 14 yerde geçen secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye denir. Bu secdenin yapılması vaciptir. Tilavet secdesiyle ilgili olarak Kur'ân-ı kerimde geçen bir ayette şöyle buyrulmaktadır: "Onlara Kur'ân okunduğu zaman secde etmiyorlar!" (İnşikâk 84 / 21)

TİLAVET SECDESİ DUASI NASIL OKUNUR?

Tilavet secdesinin vacip oluşuna delil olarak Abdullah bin Ömer (r.a) şöyle bir rivayette bulunur:

"Peygamber (s.a.v) Kur'ân okurken içinde secde ayeti bulunan bir sureye geldiğinde secde ederdi. Biz de kendisiyle birlikte secde ederdik. Öyle ki, bir kısmımız alnını koyacak yer bulamazdı. Resûlüllah (s.a.v) buyurdular ki: "Ademoğlu secde ayetini okuduğunda secde ederse, şeytan ağlayarak oradan uzaklaşır ve şöyle der: Eyvah! Ademoğlu secde etmekle emr olundu, secde etti; ona cennet var. Ben de secde etmekle emr olundum ama isyan ettim; bana da ateş var!" (Müslim, İman,133; İbn Mâce, İkame, 70)

DİĞER
SON DAKİKA: Metin Öztürk transferleri şimdiden açıkladı! Okan Buruk konusuna net cevap
9 kadınla aynı anda evlenmişti! "Cinsel ilişki programı yapacağım"
Belotti'den Fenerbahçe kararı! Transfer...
Kral Selman aradığı kaleciyi Türkiye'de buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul bayram namazı saat kaçta?
Sakal-ı Şerif müjdesi verildi
10 lira değişti mi? 10 lira ile ilgili yeni karar ne? TCMB’nin duyurusu...
Bayram namazı nasıl kılınır?
SpaceX NASA için uzaya astronot ekibi gönderdi
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool - Villarreal maçı saat kaçta? Liverpool - Villarreal maçı saat kaçta? 14:14
Süper Lig'de 35. hafta hakemleri belli oldu! Süper Lig'de 35. hafta hakemleri belli oldu! 14:10
Bayern Münih - Barcelona Lassa maçı saat kaçta? Bayern Münih - Barcelona Lassa maçı saat kaçta? 14:08
5 gollü müthiş maçta kazanan Ulsan Hyundai! 5 gollü müthiş maçta kazanan Ulsan Hyundai! 14:06
Real Madrid - Manchester City maço saat Real Madrid - Manchester City maço saat 13:45
İrfan Can ve Gözde Kahveci çiftinin mutlu günü İrfan Can ve Gözde Kahveci çiftinin mutlu günü 13:35
Daha Eski
Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! 13:19
Ancelotti'den Rüdiger hakkında açıklama! Ancelotti'den Rüdiger hakkında açıklama! 13:00
Terim'e hırsızlık şoku! 2 şüpheli tutuklandı Terim'e hırsızlık şoku! 2 şüpheli tutuklandı 12:59
Jorge Jesus'tan F.Bahçe açıklaması! "Görüştüm ama..." Jorge Jesus'tan F.Bahçe açıklaması! "Görüştüm ama..." 12:34
Bologna - Inter maçı saat kaçta? Bologna - Inter maçı saat kaçta? 12:29
Belotti'den Fenerbahçe kararı! Transfer... Belotti'den Fenerbahçe kararı! Transfer... 12:27