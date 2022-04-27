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SON TERAVİH NE ZAMAN? | 2022 Ramazan ayının son Teravih namazı ne zaman kılınacak, son teravih namazı hangi gün?

Ramazan ayında Müslüman alemi tarafındani iftarın ardından camiilerde kılınan teravih namazının ne zaman biteceği merak edilenler arasında yerini aldı. Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte kılınan teravih namazının ne zaman sona ereceği, 2022 yılının son teravih namazının ne zaman kılınacağı ve 2022 Ramazan ayının son teravih tarihinin hangi güne denk geldiği haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 11:30 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 11:40
SON TERAVİH NE ZAMAN? | 2022 Ramazan ayının son Teravih namazı ne zaman kılınacak, son teravih namazı hangi gün?

Ramazan ayının ilk günü itibarıyla kılınmaya başlayan teravih namazının bu yıl son kez ne zaman kılınacağı gündemde yerini aldı. Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte son teravih namazının kılınacağı tarihe dair merak edilenler haberimizde...

SON TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN, HANGİ GÜN KILINACAK?

Ramazan ayının son orucu bu yıl 1 Mayıs'ta tutulacak. Bu yılın son teravih namazı ise 30 Nisan Cumartesi günü yatsı namazının ardından kılınacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 4 Mayıs Çarşamba günü son bulacak. Arife günü ise 1 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.

  • Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
  • Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
  • Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba
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