Hırka-i Şerif 2 yıl sonra açılıyor! İşte ziyaret saatleri

Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'nde armağan edilen emanetlerden Hırka-i Şerif'in bulunduğu Hırka-i Şerif Camii, iki yılın ardından bu Ramazan Ayı'nın son haftasında kapılarını ziyaretçilerine açacak.

171 YILDIR FATİH'TE MUHAFAZA EDİLİYOR

Valilikten yapılan açıklamada "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif, 1851 yılından bu yana Fatih ilçemizdeki Hırka-ı Şerif Camiinde muhafaza edilmektedir" denildi.

1 HAFTA BOYUNCA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK

Açıklamanın devamında "Peygamber Efendimizin emaneti Hırka-i Şerif, günümüzde Veysel Karani Hazretleri'nin 58. ve 59'uncu kuşak torunları tarafından, büyük bir itina ve dikkatle korunarak ziyarete açılmaktadır. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz iki yıl ziyarete kapalı bulunan Hırka-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif'in manevi ikliminde 22 Nisan 2022 Cuma günü (yarın) saat 10.00'da hemşehrilerimizin ziyaretine açılıyor. Hırka-i Şerif, 29 Nisan 2022 Cuma günü ikindi namazına kadar ziyaret edilebilecek. Engelli, hasta, yaşlı ve hamile ziyaretçiler sıra beklemeden, görevli refakatinde ziyaret edebilecek ve engelli asansöründen faydalanabileceklerdir" ifadelerine yer verildi.

"TEDBİRLER ALINDI"

"Hemşehrilerimizin kutsal emanetlerimizden biri olan Hırka-i Şerif'i mümkün olan en rahat şekilde ziyaret edebilmeleri için Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi ve Valiliğimiz koordinasyonunda Fatih Kaymakamlığı, Fatih Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Veysel Karani Hırka-i- Şerif Camii Hizmet Vakfı ile gerekli güvenlik, sağlık ve trafik tedbirleri alınmıştır"denildi.