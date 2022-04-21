RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2022! Resimli Ramazan Bayramı mesajları

Ramazan Bayramı'nda sevdiklerine, yakınlarına, akrabalarına ve arkadaşlarına bayram mesajı göndermek isteyenler, en güzel Ramazan Bayramı mesajlarını araştırmayı sürdürüyor. Uzakları yakın eden iletişim araçları sayesinde sevdiklerine bir mesaj kadar yakın olmak isteyen milyonlarca vatandaş için 2022 resimli, farklı, anlamlı bayram mesajları haberimizde...

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Tat alalım, varalım yüce Allah"a. Erişelim birlikte nice bayramlara ve mutluluğa. Mübarek Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Ramazan Bayramı geldi, hoş geldi! Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar...

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınızı kutlarız…

Şu 3 şeyden uzak dur; Kul hakkı yemekten, sana ihyacı olana sırtını dönmekten ve birine kötülük etmekten… Tüm Müslüman aleminin bu mübarek günde duaları kabul günahları affolsun. Ramazan Bayramınız mübarek olsun…"

Bil ki, sevmeyi bilmeyen huzuru da bulamaz. Bu bayram evinizden sevgi ve huzur eksik olmasın. İyi bayramlar…

Birlikte geçen mutlu günlere özlem duyduğumuz bu bayramı en güzel şekilde geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı bayramlar…

Dilden gelen gönüldense, dokunur başka gönüllere… En içten dileklerimle bayramını kutlar, bu Ramazan bayramının hayırlara vesile olmasını dilerim.

Ne mesafeler, ne imkansızlıklar bayramın coşkusuna gem vuramaz. Gönüller bir oldukça mesafeler kısalır, imkan kapıları sonuna kadar açılır. Ramazan Bayramınız kutlu olsun

Ne şanslıymışız, dostlarla olduğumuz günlerde. Bir kez daha öğrendik sağlık en büyük şükür sebebiymiş. Dilerim son olsun… İyi bayramlar.

Bayramın dili yok. Olsaydı insanoğluna 'barışın, affedin ve sevin' derdi. Siz, bu sessiz çağrıya kulak verin. Bayramınız kutlu olsun…

Hafif bir rüzgar dalgalandırır denizi… Bir güzel söz de güzelleştirir insanları… Yüzünden gülümseme, evinden bereket eksik olmasın. İyi bayramlar!

Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun!

Sevdiklerinizle bir arada, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimle birlikte, Ramazan Bayramı'nızı tebrik ederim.