23 NİSAN HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tam gün resmi tatil mi? 23 Nisan tatili ne zaman?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Pandemi nedeniyle 2 yıldır okullarda kutlanamayan, online etkinliklerle gündeme gelen bu özel gün, bu yıl coşkuyla kutlanacak. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi, tam gün tatil mi olacak? İşte bu yılki 23 Nisan tatiline dair merak edilenler...

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI BU YIL HANGİ GÜN?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl, hafta sonu Cumartesi gününe denk geliyor.

23 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan 2022 bu yıl cumartesi gününe denk geldiği için okullar hafta sonu tatilinde olacak. Bu nedenle öğrenciler tatil yapacak.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir ve bu özel günde 1 iş günü resmi tatil uygulanır.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI'NIN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile birlikte o günü Türk çocuklarına armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.

23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1337 (23 Nisan 1921) yılında kabul edilerek; kanun 2 Mayıs 1337'de (2 Mayıs 1921) ise Ceridei Resmiye'de (Resmi Gazete) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İki maddeden oluşan kanunun birinci maddesinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır.", 2. maddesinde ise "Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur." ifadesi yer almaktadır.

1979 yılında ilk defa 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınılan bu milli bayramda, dünyanın bir çok ülkesinden çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı.

Türkiye, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olarak tarihe geçerken; Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurt içinde ve yurtdışındaki temsilciliklerde, bütün kurumlarda ve okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğin kenetlenmiş ruhunu temsil etmektedir.