MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI? | Mart 2022 enflasyonu ne oldu? Mart ayı enflasyon oranı kaç?

Her ayın 3'ünde TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin, bu ay Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 4 Nisan'da açıklanacağı bildirilmişti. Beklenen günün gelmesiyle birlikte, Mart ayı enflasyon verileri için nefesler tutuldu. Kira artış oranlarından market fiyatlarına kadar birçok noktayı etkileyen enflasyon oranı, birçok vatandaş için büyük önem taşırken; ekonomistler ise TÜİK'in yapacağı açıklamalardan önce öngörüde bulundu ve beklentilerini paylaştı. İşte Mart ayı enflasyon oranına dair merak edilenler ve yeni ayın enflasyon rakamı!

MART AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU, AÇIKLANDI MI?

Mart ayı enflasyon oranı belli oldu. Bu ayki enflasyon oranı yüzde 5.46 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 61.14 oldu.

MART AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI

Mart ayı enflasyon beklenti anketinin sonuçları belli oldu, ekonomistlerin Mart ayı enflasyon beklentilerinin artış ortalaması yüzde 5,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Mart ayı için enflasyon artış beklentileri, en düşük yüzde 3,80, en yüksek yüzde 6,50 aralığında yer aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın reel sektör-finansal sektör temsilcileri ve uzmanlardan meydana gelen 50 katılımcı ile gerçekleştirdiği yıl sonu anketine göre, TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 34,06 iken, bu anket döneminde 40,47 oldu.

YILLIK ENFLASYON TAHMİNLERİ DEĞİŞTİ

Ekonomistlerin Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 54,44 olan yıllık enflasyonun yüzde 60,95'e yükseleceği tahmin edildi.Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 4,81 artış göstermişti.

Bu ay ise artış oranının ekonomistler tarafından 5,34 olarak öngörüldüğü paylaşıldı. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisiyse yüzde 38,05'ten yüzde 44,78'e yükseldi.