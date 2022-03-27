Kira beyannamesi için son gün ne zaman? 2022 Gelir Vergisi beyannamesi için son tarih nedir? Kira beyannamesi nasıl verilir? Kira gelir vergisi ödeme ve hesaplama...

Gayrimenkul sahibi olan vatandaşlar kira beyannamesine dair detayları araştırmaya devam ediyor. Her yıl mesken ve iş yeri kiralarından elde edilen gelirler için ödenen kira vergisinin nasıl hesaplanacağı ise merak edilenler arasında yer alıyor. 2022 Kira ve Gelir Vergisi beyannamesi için son tarih ve nasıl ödeme yapılacağına dair detaylar haber detaylarında...

KİRA BEYANNAMESİ SON GÜN NE ZAMAN? 2022 KİRA BEYANNAMESİ TARİHLERİ

Kira gelir beyannamesinde bulunmak isteyen vatandaşlar internet sitesi üzerinden gerekli işlemleri yapabilecek. Vatandaşların 2022 yılında beyannamede bulunabilmesi için son tarih 31 Mart 2022 Perşembe olacak. 31 Mart 2022 itibariyle kira beyannameleri son bulacak.

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KİRA GELİR VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Kira gelir vergisi hesaplamak için, geçen yıl toplamda elde edilen kira tutarı yazılır ve daha sonra istisna durumdaki giderler ve indirimler gelirden düşülür. Bu işlemin ardından kalan tutara vergi oranı uygulanır. Bu noktada, 24 bin liraya kadar yüzde 15 vergi oranı uygulanırken; geliriniz arttıkça yüzde 20-27- 35 ve son olarak 40 şeklinde artarak devam eder. Kira gelirinizle vergi oranınız doğrusal olarak artar.

KİRA BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?

Kira gelir vergisi beyannameleri Gelir İdaresi Başkanlığının GİB'in elektronik sistemi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi" seçeneğinden vergi dairesine gitmeye gerek kalmadan görüntülebilir.