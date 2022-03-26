PAEM KOMİSER YARDIMCISI BAŞVURUSU | 2022 PAEM Komiser Yardımcısı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? Komiser Yardımcısı başvuru şartları

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'nin yaptığı açıklamaların ardından, 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için giriş sınavı yapılacağı duyuruldu. Toplamda 1.000 kişinin alınacağı komiser yardımcılığı için başvuruda bulunmak isteyenler adaylar, sınav tarihini, başvuru şartlarını ve sınav ücretini araştırmaya başladı. İşte, PAEM komiser yardımcılığı sınav ücreti ve başvuru detayları!

PAEM KOMİSER YARDIMCISI ALIMI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından yapılacak alıma dair detaylar ve başvuru için gerekli hususlar ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden açıklanacak.

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PAEM KOMİSER YARDIMCISI KAÇ KİŞİ ALACAK, KADIN-ERKEK KONTENJAN DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM), 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından 75'i kadın, 925'i erkek aday olmak suretiyle komiser yardımcılığı adaylığına toplam 1.000 öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu.



PAEM KOMİSER YARDIMCISI ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

👉PAEM komiser yardımcısı alımı 2022 başvuru kılavuzu henüz belli olmadı fakat geçtiğimiz yıllarda yayınlanan ilana dair detaylar şöyleydi:

👉En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

👉Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak.

👉Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak.

👉Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler.

👉Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

👉PAEM'e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.