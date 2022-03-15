ALES geç başvuru son tarihi ne zaman? 2022: ALES geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır?

ALES başvurusunu gerçekleştiremeyen adaylar bugün ALES geç başvurularını yapabilecek. ÖSYM takvimine göre 15 Mart'ta gerçekleşecek olan ALES geç başvurularının ücreti ise bugün içinde yatırılması gerekiyor. ALES geç başvuruları saat 10.00 itibariyle yapılacak.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES geç başvuru ücreti sınav ücretinden yüzde 50 fazla olarak ödenmektedir. ALES sınav ücreti 185 lira olarak belirlenmişti. Geç başvuru ücreti 277,5 olarak ödenecek. Geç başvuru ücreti bugün için de ödenmesi gerekiyor. Ödemeler ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden yapılıyor. (https://odeme.osym.gov.tr/)

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ALES/1 NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 ALES 17 Nisan 2022 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.