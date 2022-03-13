Kıyamet filmi ne zaman? Kıyamet filmi konusu nedir? Kıyamet filmi oyuncuları kimler? Kıyamet filmi ne zaman vizyona girdi?

Akşam kuşağı televizyon programlarını yakından takip edenler Kıyamet film konusu nedir sorusunun yanıtını araştırır oldu. Hem farklı konusu hem de başarılı oyuncuları ile dikkat çeken film macera ve aksiyon dolu filmleri sevenlere güzel anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Kıyamet filmi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Kıyamet filmi ne zaman vizyona girdi?

KIYAMET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kıyamet, büyük bir kaosun ortasında gençlik aşkı ile yeniden bir araya gelmeye çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. İnsanlık büyük bir tehlike altındadır.

Kaos, yıkım ve ölümün hüküm sürdüğü dünyada insanların tek amacı hayatta kalmayı başarmaktır. Genç bir adam olan Alex, tam da bu kargaşa içerisinde geçmişinden gelen bir hayaletle karşılaşır. Alex, henüz 12 yaşındayken babasının baskısı ile ayrılmak zorunda kaldığı ve o günden beri kalbinden söküp atamadığı gençlik aşkı Anna ile karşı karşıyadır. Hayatının aşkını bir kez daha kaybetmek istemeyen Alex, hayatını kaybetmek pahasına zorlu bir mücadeleye girişir. Genç adam, geçmişteki pişmanlıklarını telafi edip Anna ile yeniden bir araya gelebilecek mi?

KIYAMET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Christoffer Nordenrot - Alex

Lisa Henni - Anna

Jesper Barkselius - Björn

Pia Halvorsen - Eva

Magnus Sundberg - Konny

Krister Kern - Kim

Karin Bertling - Grandma

Ulrika Bäckström - Klara

Alexej Manvelov - Tholén

Yngve Dahlberg - Emil

Linda Kulle - Pettersson

Håkan Ehn - Lasse

Tarmo Sakari Hietala - Berry picker

Niklas Jarneheim - Uncle Erik

Arvin Kananian - Sharokh

Lo Lexfors - Elin

Liselott Lindeborg - Lenny

Rickard Lundqvist - Landers

Carlos Paulsson - Policeman

Rikard Svensson - Jögga

Johan Wåhlin - Råsmark

Eleonor Leone - Julia

Erik Bolin - Incident commande