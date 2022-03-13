Kıyamet filmi ne zaman? Kıyamet filmi konusu nedir? Kıyamet filmi oyuncuları kimler? Kıyamet filmi ne zaman vizyona girdi?

Akşam kuşağı televizyon programlarını yakından takip edenler Kıyamet film konusu nedir sorusunun yanıtını araştırır oldu. Hem farklı konusu hem de başarılı oyuncuları ile dikkat çeken film macera ve aksiyon dolu filmleri sevenlere güzel anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Kıyamet filmi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Kıyamet filmi ne zaman vizyona girdi?
KIYAMET FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kıyamet, büyük bir kaosun ortasında gençlik aşkı ile yeniden bir araya gelmeye çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. İnsanlık büyük bir tehlike altındadır.
Kaos, yıkım ve ölümün hüküm sürdüğü dünyada insanların tek amacı hayatta kalmayı başarmaktır. Genç bir adam olan Alex, tam da bu kargaşa içerisinde geçmişinden gelen bir hayaletle karşılaşır. Alex, henüz 12 yaşındayken babasının baskısı ile ayrılmak zorunda kaldığı ve o günden beri kalbinden söküp atamadığı gençlik aşkı Anna ile karşı karşıyadır. Hayatının aşkını bir kez daha kaybetmek istemeyen Alex, hayatını kaybetmek pahasına zorlu bir mücadeleye girişir. Genç adam, geçmişteki pişmanlıklarını telafi edip Anna ile yeniden bir araya gelebilecek mi?
KIYAMET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Christoffer Nordenrot - Alex
Lisa Henni - Anna
Jesper Barkselius - Björn
Pia Halvorsen - Eva
Magnus Sundberg - Konny
Krister Kern - Kim
Karin Bertling - Grandma
Ulrika Bäckström - Klara
Alexej Manvelov - Tholén
Yngve Dahlberg - Emil
Linda Kulle - Pettersson
Håkan Ehn - Lasse
Tarmo Sakari Hietala - Berry picker
Niklas Jarneheim - Uncle Erik
Arvin Kananian - Sharokh
Lo Lexfors - Elin
Liselott Lindeborg - Lenny
Rickard Lundqvist - Landers
Carlos Paulsson - Policeman
Rikard Svensson - Jögga
Johan Wåhlin - Råsmark
Eleonor Leone - Julia
Erik Bolin - Incident commande