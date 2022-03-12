Berat Kandili ne zaman? 2022 Berat Kandili tarihi? Berat Kandili duaları ve mesajları...

BERAT KANDİLİ - Milyonlarca Müslüman'ın en çok önem verdiği günlerden olan Berat Kandili yaklaştı. Bu önemli güne az bir zaman kala vatandaşlar, Berat Kandili'nin tarihini, o gün edilecek duaları ve dostlarına gönderecekleri mesajları araştırıyor. Detaylar haberimizde...

📅BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

2022 Berat Kandili bu yıl 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI❓

-Kur'an–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli.

-Peygamber Efendimiz için (sav) salât ü selâmlar getirilmeli.

-Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir.

-Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

-Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları camilerde kılınmalı.

-Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI

✉Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

✉Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.

✉İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, kandilinizi kutlarım.

✉Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun... Kandiliniz mübarek olsun!

✉Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.