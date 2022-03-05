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Tehlikeli Görev filminin konusu ne, kimler oynuyor? Tehlikeli görev filmi imdb puanı kaç?

Uzun bir aradan sonra TV ekranlarında tekrar seyirciyle buluşan Tehlikeli Görev filmi içiçn seyircileri arama motorlarında sorgularını sıklaştırdı. Yönetmenliğini Ryuhei Kitamura'nın senaristliğini Lior Chefetz ve Joe Swanson beraber üstlendiği Tehlikeli Görev filmi için Tehlikeli Görev filminin konusu ne, kimler oynuyor? Tehlikeli görev filmi imdb puanı kaç? gibi soruların yanıtları aranıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 15:31
Tehlikeli Görev filminin konusu ne, kimler oynuyor? Tehlikeli görev filmi imdb puanı kaç?

TEHLİKELİ GÖREV (THE DOORMAN) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Deniz kuvvetlerinin bir üyesi olan Ali, son görevini tamamlamasının ardından New York'a döner. Bir apartmanda çalışmaya başlayan Ali, burada bir aile ile arkadaş olur. Bu sırada Victor Dubois'in lideri olduğu bir grup hırsız, ailenin tüm değerli eşyalarını çalmak için harekete geçer. Bu durumun ardından Ali, aileyi korumak için hırsızları etkisiz hale getirmeye çalışır. Ancak çete giderek daha acımasız hale gelince Ali, tüm ölümcül dövüş becerilerini kullanmak zorunda kalır.

TEHLİKELİ GÖREV FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ruby Rose -(Ali)
Jean Reno -(Victor Dubois)
Aksel Hennie -(Borz)
Rubert Evans -(Jon Stanton)
Julian Feder -(Max)
David Sakurai -(Andre)
Louis Mandylor -(Martinez)
Hideaki Ito -(Leo)

TEHLİKELİ GÖREV FİLMİ İMDB PUANI KAÇ?

2020 yapımı filmin IMDB üzerinde 4.6 puana sahip

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