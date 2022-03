KİRA ARTIŞ ORANI 2022 - Şubat 2022 kira artışı hesaplama

KİRA ARTIŞ ORANI - TUİK, Ocak 2022 enflasyon oranını açıkladı. Buna göre ocak enflasyonu yüzde 11,10 artarken, yıllık bazda yüzde 48,69 oldu. Ocak enflasyonunun belli olmasından sonra herkes kira artış oranı 2022 araması yapmaya başladı. İşte kira artış oranı 2022 rakamları...

Ocak ayı enflasyon rakamlarına gre 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gerçekleşti. Bu rakamlara göre kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre belirlendiği için şubat 2022 kira artış oranı yüzde 22,58 oldu.



ŞUBAT 2022 AYI KİRA ARTIŞ ORANI

