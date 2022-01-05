MasterChef'te yapılan kaymaklı bulgur pilavı gündem oldu! Peki kaymaklı bulgur pilavı nasıl yapılır?

MasterChef'in yeni bölümüne ünlü şef Ömür Akkor konuk oldu. Ömür Akkor, yarışmacılardan kaymaklı bulgur pilavı yapmalarını istedi. Yarışmacılar ise kaymaklı bulgur pilavı yemeğinde mücadele etti. Tüm bunlarla birlikte kaymaklı bulgur pilavı gündem oldu. Birçok izleyen kaymaklı bulgur pilavı nasıl yapılır? sorusunu aratmaya başladı.



PEKİ KAYMAKLI BULGUR PİLAVI NASIL YAPILIR?



Kaymaklı Bulgur Pilavı yapmak için gerekli olan malzemeler şunlardır :



2 su bardağı Mardin bulguru

1 orta boy doğranmış Karacabey kuru soğanı

1 çay bardağı tel şehriye

3 yemek kaşığı Yozgat manda kaymağı

200 gram Erzurum kavurması

2 su bardağı et suyu

2 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı Bursa tereyağı

Kaya tuzu

Karabiber

SALATA İÇİN;

5 er tane közlenmiş kırmızı ve köy biberi

3 diş doğranmış sarımsak

1/2 demet maydanoz

4 yemek kaşığı Kilis hönüsü üzüm sirkesi

3 yemek kaşığı Ayvalık erken hasat zeytinyağı

1 limon suyu

Kaya tuzu

Pul biber

Kuru nane

KAYMAKLI BULGUR PİLAVI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Hazırlanış;

Sıcak tencerede tereyağını erittikten sonra kuru soğanı ekleyip renk değiştirince kadar kavurun. Bulguru ilave edip kavurmaya devam edin.

Et suyunu ve sıcak suyu ilave edip pilavınızı pişmeye bırakın.

Başka bir tavada bir kaşık tereyağı ile tel şehriyelerinizi rengi değişene kadar kavurun.

Pilavınız suyunu çektikten sonra ocaktan alın ve kaymağı ilave edip demlenmeye bırakın.

Pilavınız demlendikten sonra karabiber ile harmanlayıp; servis tabağına önce pilavı, üzerine tel şehriyeyi, onun üzerine tavada yağını erittiğiniz kavurmayı koyun.

En üste 1 yemek kaşığı daha kaymak koyup salatayla beraber servis edebilirsiniz.