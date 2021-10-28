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Sağlık çalışanlarına toplu taşıma müjdesi! 31 Aralık'a kadar toplu taşıma ücretsiz

Son dakika haberleri... Devam eden corona virüsü pandemisi nedeniyle çeşitli tedbir kararları gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası sağlık çalışanlarına 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı getirildi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 10:32 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 10:34
Sağlık çalışanlarına toplu taşıma müjdesi! 31 Aralık'a kadar toplu taşıma ücretsiz

Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı getirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Söz konusu karar, 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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