CANLI - Altın fiyatları! Gram altın kaç para? Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? 21 Ekim Perşembe altın son dakika!

Altında son dakika gelişmeleri... Altın fiyatları internette yatrıcımcılar tarafından en çok aratılan soru oldu. 21 Ekim Perşembe altın fiyatları sıkça aratılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç para? İşte tüm bu merak edilen soruların yanıtları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 530.61 TL

Gram altın satış: 530.71 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 854 TL

Çeyrek altın satış: 875 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 3.501 TL

Cumhuriyet altını satış: 3.554 TL

*Bilgiler 21 Ekim Perşembe günü alınmıştır.

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