Haberler Haberler Altın fiyatları CANLI - Altın gram kaç para? Çeyrek altın fiyatı? Yarım altın ne kadar? 15 Ekim altın son dakika!

Altın fiyatları CANLI - Altın gram kaç para? Çeyrek altın fiyatı? Yarım altın ne kadar? 15 Ekim altın son dakika!

Altın fiyatları son dakika: Ülkemizde en çok yatırım yapılan madenlerin başında altın geliyor. Altın,'ın yatırımcısının fazla olması nedeniyle altının son durumu da merak ediliyor. Yükselişini devam ettiren altının 15 Ekim 2021 fiyatı arama motorlarında sıklıkla aranıyor. Vatandaşlar arama motorlarında, "altın fiyatları ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?, cumhuriyet altını ne kadar?" gibi araştırmalar yapıyor. İşte CANLI altın fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 06:50
Altın fiyatları CANLI - Altın gram kaç para? Çeyrek altın fiyatı? Yarım altın ne kadar? 15 Ekim altın son dakika!

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 15 Ekim Cuma günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 530,58 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.482,56 liradan işlem görüyor. İşte, 15 Ekim 2021 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Alış: 530,35

Satış: 530,42

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın Alış: 857,00 TL'den Satış: 874,00'den satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 3.506,00

Cumhuriyet altını satış: 3.559,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.713,00

Yarım altın satış: 1.747,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 3.382,27

Tam altın satış: 3.448,77

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 3.468,00

Ata altın satış: 3.531,00

*Bilgiler 15 Ekim Perşembe günü 06:30'da alınmıştır.

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ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Piyasalarda yaşanan hareketlilik sürerken altının yükseliş sebebi de araştırılıyor. Son olarak altın 530 TL seviyesinde seyrediyor. Yükseliş sebebi merak edilen altın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yani TCMB'nın faiz indirimini takiben ABD tahvil getirilerinin yükselişiyle önemli bir artış yaşamıştı.

Hafta başında dolarda ve altında yaşanmış olan yükselişte yurt içi gelişmelerin yanında doların küresel olarak güçlenmesi de oldukça etkili oldu. Ayrıca enerji fiyatlarındaki artış ve enflasyon baskısıyla dolar kuru da son olarak 9,17 TL seviyesine gelerek zirve tazeledi.

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