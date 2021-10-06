Dünyanın en büyük kargo uçağı İstanbul'da!

İndikten sonra belirlenen park pozisyonuna giden uçağa yakıt ikmali gerçekleştirilecek. Dünyanın en büyük kargo uçağının, yaklaşık iki saat sürmesi planlanan yakıt ikmalinin ardından Avusturya'nın Linz şehrine gitmek için yeniden havalanacağı öğrenildi.

250 ton maksimum yük kapasitesine sahip "Mriya" isimli An-225, alanında dünyanın en büyük uçağı olarak biliniyor. Uçak, doğal felaketlerde insani yardım maksadıyla da kullanılıyor.

250 ton maksimum yük kapasitesine sahip uçak, saatte 850 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 12 bin metreye yükselebiliyor. 84 metre uzunluğunda, 18,1 metre yüksekliğindeki uçak, 200 ton ağırlıkla 4 bin kilometreye kadar mesafe alabiliyor.