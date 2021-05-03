Bayram tatili kaç gün? Ramazan bayramı ne zaman? 9 gün mü?

Ramazan Bayramı'na yaklaşırken birçok kişi bayram tatilinin başlayacağı tarihi merak ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün? İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs 2021 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs 2021 Cumartesi

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Kamu kurumlarında görev yapan personeller Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.