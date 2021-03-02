Haberler Haberler Nikah ve düğünler hakkında karar açıklandı! Düğün salonları açılacak mı? Nikahlar nasıl olacak?

ve düğünler hakkında karar açıklandı! salonları açılacak mı? Nikahlar nasıl olacak?

Başkan 'ın ardından yaptığı açıklama ile birlikte vatandaşlar yeni normalleşme adımları hakkında detaylı bilgi edinebilmek için arama motorlarında araştırma yapmaya devam ediyor. , ve nişanlar hakkında alınan karar ve Türkiye risk haritası merak konusu oldu. Peki, düğün salonları açılacak mı? Nikahlar nasıl olacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 08:57 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 09:04
Nikah ve düğünler hakkında karar açıklandı! Düğün salonları açılacak mı? Nikahlar nasıl olacak?

salgını önlemleri kapsamında nişan, düğün ve nikahlarda kısıtlama uygulanıyordu. Bu kısıtlama hakkında kabine toplantısında alınan yeni kararlar açıklandı. Peki, ve nikahlar nasıl olacak? Düğün salonları açılacak mı? Nikahlarda kaç kişi olacak?

DÜĞÜN VE NİKAHLAR NASIL OLACAK? DÜĞÜN SALONLARI AÇILACAK MI? NİKAHLARDA KAÇ KİŞİ OLACAK?

1 Mart tarihli gerçekleştirilen kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Başkan , düğün ve nikahlar hakkında kararları açıkladı. Bu duruma göre, ve nikah merasimi şeklindeki düğünler düşük ve orta riskli illerde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

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