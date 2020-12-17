17 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? A101'de hangi ürünler indirimli? İşte A101 17 Aralık afişi...

Elektronikten, mutfak gereçlerine, ev aletlerine ve bilgisayar aksesuarlarına kadar çok çeşitli ürünlerin yer aldığı katalogda sınırlı sayıdaki ürünlere sahip olmak isteyen kişiler sabah saatlerinden itibaren Perşembe günleri mağazalara akın ediyor.
Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri başladı! İşte detaylar..
İndirimli ürünler raflardaki yerini aldı. Birçok kişi arama motorlarında bu ürünleri araştırıyor.
17 Aralık A101 Aktüel ürünler katoloğunda televizyon, traş makinası, ütü gibi elektronik ürünler de yer alıyor.
Katlanabilir yatak, masa, raflı kitaplık ve dolap da ilgi çeken ürünler arasında yer alıyor.
İndirimli market ürünleri de araştırılıyor.
Tabak, tava, tencere A101 raflarında indirimli olarak satılıyor.
Şık nevresimler, yastık 17 Aralık Perşembe gününden itibaren A101 raflarında olacak.
Ariel dağ esintisi 54,90 TL
Bebek bezi 49,50 TL