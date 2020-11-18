18 Kasım güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...
İşte 18 Kasım 2020 güncel döviz fiyatları...
DOLAR KADAR?
Dolar alış: 7,7157
Satış: 7,7242
EURO NE KADAR?
Euro alış: 9,1500 TL Satış: 9,1557 TL
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 10,2264 TL
Pound satış: 10,2439 TL