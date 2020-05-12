Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan MYK toplantısında son dakika corona virüsü açıklaması!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan dün akşam kabinesi ile görüşmüştü. Başkan Erdoğan corona virüsü hakkında da açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirlerine ilişkin, "Salgınla mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz. Yeni hasta sayısı, ölüm sayısı, yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısı bakımından olumlu bir çizgide ilerliyoruz." dedi.
"HASTALIĞIN KÖKÜ KAZINMADIĞI MÜDDETÇE SÜREKLİ TEYAKKUZ HALİNDE BULUNMAYI SÜRDÜRMEMİZ ŞART"
Başkan Erdoğan, "Dünyada bu hastalığın kökü kazınmadığı müddetçe sürekli teyakkuz halinde bulunmayı sürdürmemiz şarttır." diye konuştu.
"Böyle bir dönemde dahi darbe çığırtkanlığından sağlıktaki ve diplomasideki başarılarımızı gölgelemeye çalışmaya kadar her yola başvuran karanlık bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ülke olarak salgından terörle mücadeleye sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken maalesef muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz. Meydanı, sırf bize zarar vermek için ülkesine zarar vermeyi göze alabilecek kadar muvazenesini kaybetmiş bu faşist zihniyete bırakmayacağız. CHP'nin başını çektiği, gazete ve televizyonlardan sosyal medyaya kadar da azımsanamayacak bir alıcısı olan bu kesimin hamlelerini boşa çıkarmak, Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizim görevimizdir. Salgın döneminde yaşananlar, sağlık alanında yaptıklarımızın önemini ve bize atılan iftiraların altının ne kadar boş olduğunu göstermiştir."
Başkan Erdoğan, "Salgın sonrası, sadece küresel siyasi ve ekonomik ilişkiler değil, zihinler de yeniden yapılanma sürecine girecektir." değerlendirmesinde bulundu.
- 12.05.2020
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