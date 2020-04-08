Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre Açık Kapı 400 TL bayram harçlığı dağıtacak. Ardı arkası kesilmeyen iddiaların ardından gözler İçişleri Bakanlığına çevrilmişti. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki bayram harçlığı dağıtılacak mı? Açık Kapı nedir? gibi sorular da arama motorlarında sıkça arandı. İşte tüm detaylar...

İçişleri Bakanlığı emekli ve 1000 TL yardım alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400 TL ve çocuklar için 100 TL bayram harçlığı verileceği haberlerinin aslı olmadığını açıkladı. İşte İçişleri Bakanlığı bayram harçlığı açıklaması haberimizde..

SON DAKİKA BAYRAM HARÇLIĞI AÇIKLAMASI

"İçişleri Bakanlığı emekli ve 1000 TL yardım alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400 TL ve çocuklar için 100 TL bayram harçlığı verilecek. www.açıkkapi.gov.tr adresinden başvuru yapmanız gerekiyor. Hizmet başlığına Valilik Hizmetleri" hizmet alt başlığına "Diğer" açıklama kısmına "para yardımı" yazıp başvuru yapabilirsiniz." haberinin asılsız olduğunu açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

YALAN!

İçişleri Bakanlığı emekli ve 1000 tl yardım alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara, sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400 tl ve çocuklar için 100 tl bayram harçlığı verecek. www.acikkapi.gov.tr adresinden başvuru yapmanız gerekiyor. Hizmet başlığına "Valilik Hizmetleri" hizmet alt başlığına "Diğer", açıklama kısmına "para yardımı yazıp başvuru yapabilirsiniz.

GERÇEK!

Son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve sosyal iletişim platformları üzerinden kasıtlı ve asılsız şekilde Valilik ve Kaymakamlıklarımızda bulunan Açık Kapı Birimleri üzerinden sosyal yardım dağıtıldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır.

Bakanlığımızca 2017 yılında kurgulanan ve etaplar halinde yaygınlaştırılarak bugün itibariyle 81 il Valiliğinde ve 161 ilçe Kaymakamlığında faaliyete geçirilen Açık Kapı birimlerinin temel görevi: Valilikler ve Kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danışma ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektedir. Valilik ve Kaymakamlıklardaki bürolara doğrudan ya da dijital ortamda (web sitesi veya e-devlet üzerinden) başvuru yapılabilen Açık Kapı birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır.

Devletimizin, Koronavirüs salgini ile yoğun şekilde mücadelede eden kurumlarının iş yükünü yönetilemez noktaya getirmeyi amaçladığı belli olan bu tür kötü niyetli paylaşımlarla dezenformasyona neden olanlar, koronavirüs salgini kapsamında alınarak başarıyla uygulanan tedbirler çerçevesinde oluşan sosyal izolasyona zarar vermektedir.

Sosyal medyada ve iletişim gruplarında bu şekilde asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup, yapılacak tespitler üzerine gerekli suç duyurularında bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

AÇIK KAPI NEDİR?

Açık Kapı, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur.

Elektronik olarak ya da valilik ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerine yazılı olarak taleplerinizi iletebilirsiniz. Yapılan başvuruların süreç ve sonuç bilgileri kısa mesaj ile tarafınıza bildirilecektir.





