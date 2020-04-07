İrmik helvası nasıl yapılır? İrmik helvası tarifi | Kandillerde neden irmik helvası yapılır?

Berat Kandili nedeniyle arama motorlarında en çok rastlanan aramalardan biri de irmik helvası oldu. Kandil günlerinin vazgeçilmezi olan irmik helvası tatlısı hafifliğiyle sıkça tercih edilen bir tatlı. Peki irmik helvası için gerekli olan malzemeler neler? İrmik helvası nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

İrmik helvası malzemeleri

Helva için:

1,5 su bardağı irmik

3 yemek kaşığı tereyağı

1/2 su bardağı çam fıstığı

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı toz şeker

Servisi için:

2 tatlı kaşığı tarçın (arzuya göre)





İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR?

İrmik helvasını lezzetli yapan şey karamelize edilmiş şekerdir. Karamelize edilmiş şekeri hazırlamak için sütü ve şekeri bir tencerede kısık ateşte, eriyene kadar karıştırın. Eridikten sonra karışımı ocaktan alın.

Başka bir tencerede tereyağını eritin. Tereyağı eridikten sonra fıstığı ve irmiği ekleyin, kavrulana kadar karıştırın. İrmiğin rengi değişmeye başladığında, hazırlamış olduğunuz süt ve şeker karışımını ekleyin. Bunu yaparken çok dikkatli olun çünkü dökerken fazla ısı çıkacaktır.

İrmikle süt, birlikte katı kıvama gelinceye kadar kısık ateşte pişirin. İyice katılaştığında pişirmeyi bırakın. Bir kaç kez karıştırın ve 10-15 dakika dinlenmeye bırakın.

Helvanızı kaselere koyun, kaseleri tabağın üzerine ters çevirin ve helvanız kalıp olarak çıksın. Üzerine bir tutam kuru yemişle servis edebilirsiniz.

KANDİLİNDE NEDEN İRMİK HELVASI YAPILIR?

Dr. Yaşar Kalafat'ın "Türk Halk İnançları" adlı kitabında yazana göre kandillerde irmik helvası, un helvası, kandil simidi, lokma gibi yiyeceklerin yapılma nedeni geçmişten gelen geleneklere dayanıyor.

Kırım, Dağıstan, Azerbaycan Anadolu, İran ve Irak Türklerindeki bir inanca göre bu yiyecekler yapılarak ölülerin ruhunun şad oldukları düşünülüyor.

Ayrıca meleklerin güzel kokudan zevk aldıkları için bu şekilde hazırlanıldığı inancı da vardır.