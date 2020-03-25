Corona virüs tüm dünyaya yayıldı. Birçok ülkede toplu her organizasyona ara verildi. Ülkemizde de corona virüs vakalarının görülmesiyle birlikte bakanlıklar hızlıca önlemleri hayata geçirdileri. Bugün corona virüsü sebebiyle Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir araya gelerek toplantı gerçekleştiriyor. Kritik toplantı bugün saat 13.30'da başladı. Toplantı bitiminde iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kritik toplantı öncesinde açıklamalarda bulunmuştu. İşte detaylar...

OKULLARDA CORONA VİRÜSÜ ÖNLEMİ ALINIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı corona virüse karşı tedbirlerini karşı aşamalı olarak hayata geçirdi. Okullarda bilgilendirme çalışmaları, eş zamanlı hijyen ve olası bir tatil durumunda her zaman ve her yerden erişilebilen uzaktan eğitim altyapısı mevcut.

SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?

Ertelenen sınavlar ile ilgili de konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk. "Benim alanım rehberlik. Bir çocuğun sınava hazırlanırken takvime göre kendini nasıl hazırlıyor, stresi nasıl bunların hepsini biliyorum. O yüzden prensip olarak bizim hedefimiz sınavı ertelememek tabi koşullar uygun olursa. Zaruri bir durum olursa ertelenebilir. Biz bu tedbirleri aldık" diye konuştu.

CORONA VİRÜSÜ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Hastalıkla ilgili ne zaman pik yapacağı vs. gibi konuları bizim konuşmamız doğru değil bu bir bilim alanı. Bilim Kurulu ile istişare halindeyiz bir toplantımız olacak. Toplantı sonucunda bir değerlendirme yapılır. Önemli olan veriye dayalı yapılması. Somut verilere göre bir karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

EBA (UZAKTAN EĞİTİM) DEVAM EDİYOR MU?

Corona virüsü salgını riskinin artmasının ardından Nisan ayında gerçekleştirilmesi gereken ara tatil öne çekildi.16 Mart'ta bir hafta süreyle ara tatile çıkmıştı. Virüs riskinin devam etmesiyle birlikte 23 Mart'ta uzaktan eğitim programı hayata geçti. Uzaktan eğitim devam ediyor.