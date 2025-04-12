  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Güreş Milli güreşçi Kerem Kamal Avrupa şampiyonu oldu!

Milli güreşçi Kerem Kamal Avrupa şampiyonu oldu!

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Kerem Kamal, grekoromen stil 63 kiloda altın madalya kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 20:14 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 20:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli güreşçi Kerem Kamal Avrupa şampiyonu oldu!

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Kerem Kamal, grekoromen stil 63 kiloda altın madalya kazandı.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen organizasyondaki grekoromen stil 63 kilo finalinde, Kerem ile Ermeni rakibi Karen Aslanyan karşı karşıya geldi.

Kerem, rakibini 7-2 mağlup ederek 2022'den sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu.

25 yaşındaki Kerem, Türkiye'ye 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyasını kazandırdı.

F.Bahçe'nin Sivas kafilesi açıklandı!
F.Bahçeli yıldız Serie A yolcusu!
DİĞER
Sabancı'nın sevgilisiyle katıldığı gecede ilginç olay! Eski damat yeni eşiyle geldi
Antalya Havalimanı sezona hazır! Başkan Erdoğan kurdeleyi kesti: "Devletin kasasından tek bir kuruş dahi çıkmadan gerçekleştirdik"
Bodrum'da gol sesi çıkmadı!
Beşiktaş'ta şok sakatlık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter liderliğini sürdürdü! Inter liderliğini sürdürdü! 21:18
Şanlıurfaspor evinde mağlup! Şanlıurfaspor evinde mağlup! 21:14
Beşiktaş tribünlerinden takıma sert tepki! Beşiktaş tribünlerinden takıma sert tepki! 21:09
Bodrum'da gol sesi çıkmadı! Bodrum'da gol sesi çıkmadı! 20:58
Vakıfbank finalde! Vakıfbank finalde! 20:19
Milli güreşçimiz Avrupa şampiyonu! Milli güreşçimiz Avrupa şampiyonu! 20:13
Daha Eski
F.Bahçe'nin Sivas kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Sivas kafilesi açıklandı! 20:10
Uçar: Onları mutlu ettiğimiz için mutluyum Uçar: Onları mutlu ettiğimiz için mutluyum 19:39
Stoilov: Fırsatlardan yararlanamadık Stoilov: Fırsatlardan yararlanamadık 19:37
Serdal Adalı'dan flaş açıklama Serdal Adalı'dan flaş açıklama 19:36
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 19:27
Kartal sahasında kayıp! Kartal sahasında kayıp! 18:57