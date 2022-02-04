Haberler Güreş Son dakika spor haberleri: Milli güreşçi Ufuk Yılmaz’ın gümüş madalyası altına döndü!

Son dakika spor haberleri: Milli güreşçi Ufuk Yılmaz’ın gümüş madalyası altına döndü!

Son dakika spor haberleri... Katar 2019 ANOC Dünya Plaj Oyunlarında plaj güreşi +90 kiloda mücadele eden milli güreşçi Ufuk Yılmaz'ın gümüş madalyası, finalde karşılaştığı rakibi yasaklığı madde kullandığı için altına çevrildi.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 14:24
Son dakika spor haberleri: Milli güreşçi Ufuk Yılmaz’ın gümüş madalyası altına döndü!

Milli güreşçi Ufuk Yılmaz, Katar 2019 ANOC Dünya Plaj Oyunlarında plaj güreşi +90 kilo finalinde karşılaştığı rakibinin yasaklı madde kullanımının tespit edilmesi üzerine birinci sıraya yükselerek altın madalya kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamada "Katar 2019 ANOC Dünya Plaj Oyunları'nda ülkemizi plaj güreşi +90 kiloda temsil eden milli güreşçimiz Ufuk Yılmaz'ın finalde karşılaştığı rakibinin yasaklı madde kullanımının tespit edilmesi üzerine sporcumuz birinci sıraya yükselerek altın madalya kazandı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ufuk Yılmaz, "Her sporcunun hayali ülkesinin milli marşını okutmak, bayrağını göndere çektirmektir. Ben de ülkeme altın madalya kazandırdığım için çok mutluyum. Her zaman yanımda olan ailem, federasyonum, kulübüm, antrenörlerim ve tüm destekçilerime teşekkür ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

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