Ferhat Avrupa şampiyonu

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda Ferhat Arıcan rüzgarı... Paralel bar aleti finallerinde mücadele eden milli sporcu, Avrupa'nın zirvesine çıktı. 15 bin 300 puanla ilk sırayı alan Ferhat'ı 2020'den sonra 2021'de de rakiplerine şans tanımadı. Ferhat'ın ardından 15 bin 133 puanla Rus David Belyavskiy ikinci, 15 bin 100 puanla da Alman Lukas Dauser ile İsviçreli Christian Baumann üçüncü oldu. Türkiye'yi temsil eden diğer sporcu Ahmet Önder ise 9 bin 666 puan ile 8.'likte kaldı.