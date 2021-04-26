Haberler Güreş Ferhat Avrupa şampiyonu

şampiyonu

Güreşten sonra bu kez de jimnastikte tarihi bir başarı geldi... , Şampiyonası’nda zirveye çıkan isimdi.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Ferhat Avrupa şampiyonu
'nin kentinde düzenlenen Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda rüzgarı... finallerinde mücadele eden milli sporcu, Avrupa'nın zirvesine çıktı. 15 bin 300 puanla ilk sırayı alan 'ı 2020'den sonra 2021'de de rakiplerine şans tanımadı. Ferhat'ın ardından 15 bin 133 puanla ikinci, 15 bin 100 puanla da ile İsviçreli üçüncü oldu. 'yi temsil eden diğer sporcu ise 9 bin 666 puan ile 8.'likte kaldı.
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