Durmak yok yola devam

Polonya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, yeni hedeflerini belirledi. Grekoromen 130 kiloda mücadelede eden ve tam 10 Avrupa Şampiyonluğu elde eden milli güreşçi, rekorları alt-üst etmeyi planlıyor. Rusya'nın eski güreşçilerinden Aleksandr Karelin'e ait rekora göz diken 31 yaşındaki sporcumuz, "Karalin, 12 Avrupa şampiyonluğu ile ilk sırada. Allah izin verirse hedefim 13 kez Avrupa şampiyonu olarak bu rekoru kırıp, tarihe adımı yazdırmak istiyorum" dedi.



'TEK EKSİĞİM OLİMPİYAT!'

Milli güreşçi, sözlerine şöyle devam etti: "Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya almak için elimden geleni yapacağım. Dünya ve Avrupa'da altın madalya kazanmış her sporcunun hayali olimpiyatta da altın madalya almaktır. Benim de tek eksiğim olimpiyat altını. Hedefim daha önce olimpiyatlarda aldığım gümüş ve bronz madalyalarımın yanına altın madalyayı koyabilmek. İkincilik veya üçüncülük benim için hayal kırıklığı olur. Olimpiyattan sonra Avrupa ve dünyara yeni rekorlar için mindere çıkacağım."