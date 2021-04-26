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Durmak yok yola devam

Tam 10 kez ’nın en iyisi olan ’in hedefleri bitmiyor: Öncelikle olimpiyatta altın madalyayı istiyorum. Karelin’in de 12 Avrupa Şampiyonluğu rekorunu kırmak istiyorum.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Durmak yok yola devam

'da yapılan 'nda altın madalya kazanan , yeni hedeflerini belirledi. kiloda mücadelede eden ve tam 10 Şampiyonluğu elde eden milli güreşçi, rekorları alt-üst etmeyi planlıyor. 'nın eski güreşçilerinden 'e ait rekora göz diken 31 yaşındaki sporcumuz, "Karalin, 12 Avrupa şampiyonluğu ile ilk sırada. Allah izin verirse hedefim 13 kez Avrupa şampiyonu olarak bu rekoru kırıp, tarihe adımı yazdırmak istiyorum" dedi.

'TEK EKSİĞİM OLİMPİYAT!'
Milli güreşçi, sözlerine şöyle devam etti: "'nda altın madalya almak için elimden geleni yapacağım. ve Avrupa'da altın madalya kazanmış her sporcunun hayali olimpiyatta da altın madalya almaktır. Benim de tek eksiğim olimpiyat altını. Hedefim daha önce olimpiyatlarda aldığım gümüş ve bronz madalyalarımın yanına altın madalyayı koyabilmek. İkincilik veya üçüncülük benim için hayal kırıklığı olur. Olimpiyattan sonra Avrupa ve dünyara yeni rekorlar için mindere çıkacağım."

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