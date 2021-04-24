Haberler Güreş Kerem Kamal Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

'nda finale yükseldi

’nda milli güreşçi , yarı final turunda karşılaştığı Belaruslu rakibi 'yı 7-2 yenerek finale çıktı.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 18:28
Kerem Kamal Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

'nda milli güreşçi finale yükseldi.

Kerem Kamal, final maçında Şampiyonu ile mücadele edecek.

'nın başkenti 'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde Kerem Kamal finalist oldu. 60 kilogramda yarışan milli güreşçi, çeyrek finalde 'i 5-1 ile geçerek yarı finale yükselmişti. Kamal, yarı final müsabakasında da Belaruslu rakibi 'yı 7-2 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu. Ay-yıldızlı sporcu, final mücadelesinde Dünya Şampiyonu Rus güreşçi Sergey Emelin ile karşı karşıya gelecek.

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