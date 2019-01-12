Taha Akgül finalde
Büyük Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda 125 kiloda Taha Akgül finale yükseldi.
Şampiyonada bugün gündüz seansında 57, 70, 97 ve 125 kilolarda eleme ve yarı final maçları yapıldı. Bu karşılaşmaların ardından finale yükselen güreşçiler şöyle:
57 kilo:
Ahmet Duman
Ahmet Peker
70 kilo:
Mustafa Kaya
Serhat Arslan
97 kilo:
Fatih Yaşarlı
Baki Şahin
125 kilo:
Taha Akgül
Fatih Çakıroğlu
- 12.1.2019 21:37
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Taha Akgül finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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