Taha Akgül finalde
12 Ocak 2019, Cumartesi
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finalde

Taha Akgül finalde

’nda 125 kiloda finale yükseldi.

Çorum Belediyesi sponsorluğunda, Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 'nda, 125 kiloda finale yükseldi. Milli güreşçi yarın finalde ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonada bugün gündüz seansında 57, 70, 97 ve 125 kilolarda eleme ve yarı final maçları yapıldı. Bu karşılaşmaların ardından finale yükselen güreşçiler şöyle:

57 kilo:
Ahmet Duman
Ahmet Peker

70 kilo:
Mustafa Kaya
Serhat Arslan

97 kilo:
Fatih Yaşarlı
Baki Şahin

125 kilo:
Taha Akgül
Fatih Çakıroğlu
  1. 12.1.2019 21:37
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