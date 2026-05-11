Avrupa umudu

Avrupa kupalarına katılım yolunda avantajını sürdüren Göztepe, ligin son haftasında Samsunspor'u mağlup etmesi halinde, Başakşehir'in sonucuna bakmaksızın sezonu beşinci sırada tamamlayacak. Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Süper Lig'i beşinci sırada tamamlayan takım da Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı elde edecek.

AVANTAJ GÖZTEPE'DE

Bu senaryoda Göztepe, Gaziantep galibiyetiyle önemli bir avantaj yakalarken, son haftada Samsunspor'u mağlup etmesi durumunda ligi beşinci sırada tamamlayacak. Göztepe, Avrupa hedefiyle başladığı sezonda yoluna emin adımlarla yürüyor. Sarı-kırmızılılar, Samsun karşısında alacağı galibiyetle Avrupa hayalini gerçeğe dönüştürmek için önemli bir adım atmış olacak.

Avrupa'yı hedefleyen Göztepe, Süper Lig'deki Gaziantep FK galibiyetiyle önemli bir avantaj elde etti.