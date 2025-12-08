CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Taraftarlara tam not

Taraftarlara tam not

Göztepeli futbolseverler Trabzonspor maçına büyük ilgi gösterdi. Gürsel Aksel Stadı'nı hınca hınç dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, 90 dakika boyunca hiç susmadan takımlarına destek verdi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 06:52
Taraftarlara tam not
Göztepeli futbolseverler Trabzonspor maçına büyük ilgi gösterdi. Gürsel Aksel Stadı'nı hınca hınç dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, 90 dakika boyunca hiç susmadan takımlarına destek verdi. Trabzonsporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Maç önü ise iki takım taraftarları arasında dostluk vardı. Misafir takım tribününü dolduran bordo-mavili taraftarlar, maç öncesi ısınma hareketleri sırasında, "Trabzon-Göztepe el ele, hep beraber tribüne" şeklinde tezahüratlarda bulunmasından sonra Göztepe ve Trabzonsporlu oyuncular, tribünleri birlikte selamladı. Stadyumda Karadeniz müzikleri çalarken, Göztepe taraftarları da, "Trabzon sen bizim kardeşimizsin" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
