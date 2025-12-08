Taraftarlara tam not

Göztepelifutbolseverler Trabzonspor maçına büyük ilgi gösterdi. Gürsel Aksel Stadı'nı hınca hınç dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, 90 dakika boyunca hiç susmadan takımlarına destek verdi. Trabzonsporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Maç önü ise iki takım taraftarları arasında dostluk vardı. Misafir takım tribününü dolduran bordo-mavili taraftarlar, maç öncesi ısınma hareketleri sırasında, "Trabzon-Göztepe el ele, hep beraber tribüne" şeklinde tezahüratlarda bulunmasından sonra Göztepe ve Trabzonsporlu oyuncular, tribünleri birlikte selamladı. Stadyumda Karadeniz müzikleri çalarken, Göztepe taraftarları da, "Trabzon sen bizim kardeşimizsin" şeklinde tezahüratlarda bulundu.